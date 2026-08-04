दावा: हरित रसायन की नई तकनीक विकसित
आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने हरित रसायन के लिए एक नई उत्प्रेरक तकनीक विकसित की है। यह तकनीक नवीकरणीय अल्कोहल को उच्च-मूल्य वाले जटिल कार्बनिक रसायनों में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग औषधियों और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
रुड़की, कार्यालय संवाददाता। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने हरित रसायन के क्षेत्र में नई उत्प्रेरक तकनीक विकसित की है, जो नवीकरणीय अल्कोहलों को उच्च-मूल्य वाले जटिल कार्बनिक रसायनों में परिवर्तित करती है। इन रसायनों का उपयोग औषधियों, उन्नत कार्बनिक पदार्थों और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।
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