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दावा: हरित रसायन की नई तकनीक विकसित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने हरित रसायन के लिए एक नई उत्प्रेरक तकनीक विकसित की है। यह तकनीक नवीकरणीय अल्कोहल को उच्च-मूल्य वाले जटिल कार्बनिक रसायनों में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग औषधियों और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

दावा: हरित रसायन की नई तकनीक विकसित

रुड़की, कार्यालय संवाददाता। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने हरित रसायन के क्षेत्र में नई उत्प्रेरक तकनीक विकसित की है, जो नवीकरणीय अल्कोहलों को उच्च-मूल्य वाले जटिल कार्बनिक रसायनों में परिवर्तित करती है। इन रसायनों का उपयोग औषधियों, उन्नत कार्बनिक पदार्थों और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।

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