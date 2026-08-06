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आईआईटी धनबाद के शोधकर्ताओं ने तैयार किया बेहद छोटा वियरेबल एंटीना, स्वास्थ्य उपकरणों के लिए होगा उपयोगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक छोटे वियरेबल एंटीना का विकास किया है, जो स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों और स्मार्ट डिवाइस में बेहतर वायरलेस संचार में मदद करेगा। यह एंटीना मानव शरीर द्वारा बहुत कम विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे यह सुरक्षित माना जाता है। इस पर आधारित पेपर अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

आईआईटी धनबाद के शोधकर्ताओं ने तैयार किया बेहद छोटा वियरेबल एंटीना, स्वास्थ्य उपकरणों के लिए होगा उपयोगी

धनबाद, मुख्य संवाददाता। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने बेहद छोटा वियरेबल (शरीर पर पहना जाने वाला) एंटीना विकसित किया है। यह भविष्य में स्वास्थ्य निगरानी उपकरण, स्मार्ट वॉच समेत अन्य स्मार्ट वियरेबल डिवाइस में तेज और बेहतर वायरलेस संचार उपलब्ध कराने में मदद करेगा। एंटीना शरीर पर पहने जाने वाले मेडिकल सेंसर, फिटनेस ट्रैकर और अन्य स्मार्ट उपकरणों के बीच बेहतर वायरलेस संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा।

एंटीना की विशेषताएँ

एक और खासियत यह है कि इसका स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट काफी कम है यानी यह मानव शरीर द्वारा बहुत कम मात्रा में विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा अवशोषित होने देता है, जिससे लंबे समय तक उपयोग के दौरान यह अधिक सुरक्षित माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रो रवि कुमार गंगवार और शोधार्थी निभाष कुमार साहू के शोध में मात्र 5×5×0.75 मिलीमीटर आकार का एंटीना विकसित किया गया है। बेहद छोटा होने के बावजूद यह तेज गति से डाटा भेजने और अधिक क्षेत्र में बेहतर सिग्नल उपलब्ध कराने में सक्षम है। इस शोध पर आधारित पेपर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

भविष्य की संभावनाएँ

प्रो गंगवार ने कहा कि आज के समय में वियरेबल डिवाइस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। हमारा प्रयास ऐसा छोटा एंटीना विकसित करना था, जो कम जगह में अधिक गति से डाटा भेज सके, बेहतर कवरेज दे और मानव शरीर के लिए सुरक्षित भी हो। उम्मीद है कि यह तकनीक भविष्य में रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग, स्मार्ट वियरेबल डिवाइस और अगली पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रणालियों के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में मरीजों की दूर से निगरानी, स्मार्ट हेल्थकेयर, फिटनेस डिवाइस और अन्य आधुनिक वायरलेस संचार प्रणालियों के विकास में उपयोगी साबित होगी।

सामान्य प्रश्न

इस एंटीना का आकार क्या है?
यह एंटीना 5×5×0.75 मिलीमीटर आकार का है।
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