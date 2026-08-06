आईआईटी धनबाद के शोधकर्ताओं ने तैयार किया बेहद छोटा वियरेबल एंटीना, स्वास्थ्य उपकरणों के लिए होगा उपयोगी
आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक छोटे वियरेबल एंटीना का विकास किया है, जो स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों और स्मार्ट डिवाइस में बेहतर वायरलेस संचार में मदद करेगा। यह एंटीना मानव शरीर द्वारा बहुत कम विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे यह सुरक्षित माना जाता है। इस पर आधारित पेपर अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने बेहद छोटा वियरेबल (शरीर पर पहना जाने वाला) एंटीना विकसित किया है। यह भविष्य में स्वास्थ्य निगरानी उपकरण, स्मार्ट वॉच समेत अन्य स्मार्ट वियरेबल डिवाइस में तेज और बेहतर वायरलेस संचार उपलब्ध कराने में मदद करेगा। एंटीना शरीर पर पहने जाने वाले मेडिकल सेंसर, फिटनेस ट्रैकर और अन्य स्मार्ट उपकरणों के बीच बेहतर वायरलेस संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा।
एंटीना की विशेषताएँ
एक और खासियत यह है कि इसका स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट काफी कम है यानी यह मानव शरीर द्वारा बहुत कम मात्रा में विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा अवशोषित होने देता है, जिससे लंबे समय तक उपयोग के दौरान यह अधिक सुरक्षित माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रो रवि कुमार गंगवार और शोधार्थी निभाष कुमार साहू के शोध में मात्र 5×5×0.75 मिलीमीटर आकार का एंटीना विकसित किया गया है। बेहद छोटा होने के बावजूद यह तेज गति से डाटा भेजने और अधिक क्षेत्र में बेहतर सिग्नल उपलब्ध कराने में सक्षम है। इस शोध पर आधारित पेपर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
भविष्य की संभावनाएँ
प्रो गंगवार ने कहा कि आज के समय में वियरेबल डिवाइस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। हमारा प्रयास ऐसा छोटा एंटीना विकसित करना था, जो कम जगह में अधिक गति से डाटा भेज सके, बेहतर कवरेज दे और मानव शरीर के लिए सुरक्षित भी हो। उम्मीद है कि यह तकनीक भविष्य में रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग, स्मार्ट वियरेबल डिवाइस और अगली पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रणालियों के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में मरीजों की दूर से निगरानी, स्मार्ट हेल्थकेयर, फिटनेस डिवाइस और अन्य आधुनिक वायरलेस संचार प्रणालियों के विकास में उपयोगी साबित होगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें