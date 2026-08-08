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आईआईटी रुड़की में एएनआरएफ अनुसंधान एवं प्रभाव सम्मेलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की, कार्यालय संवाददाता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के सहयोग से एएनआरएफ एवं आईआईटी रुड़क

आईआईटी रुड़की में एएनआरएफ अनुसंधान एवं प्रभाव सम्मेलन
आईआईटी रुड़की में एएनआरएफ अनुसंधान एवं प्रभाव सम्मेलन

रुड़की, कार्यालय संवाददाता। आईआईटी में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सहयोग से अनुसंधान एवं प्रभाव सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य अनुसंधान की दृश्यता बढ़ाने, विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और शोध को सामाजिक प्रभाव से जोड़ना रहा। उद्घाटन समारोह में संस्थान के निदेशक प्रो. केके पंत, प्रो. पोननुरंगम कुमार गुरु सहित वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य और शोधकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में विभिन्न विषयों से जुड़ी 127 से अधिक शोध प्रस्तुतियां की गईं। इनमें 50 से अधिक त्वरित प्रस्तुतियां और 77 शोध पोस्टर शामिल रहे।

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