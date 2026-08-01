छात्र आंदोलन में घायल हुई छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

आईआईटी पटना की एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आंदोलन/विरोध प्रदर्शन में भीड़ नियंत्रित करने को एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग की है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में प्रदर्शनों में तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ‘नाम का बैज’ लगाने को अनिवार्य करने की मांग की है। याचिकाकर्ता तोशिवा यादव ने याचिका में दावा किया कि पेपर लीक के मुद्दे पर 20 जुलाई को नई दिल्ली में ‘संसद चलो’ विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में वह घायल हो गई थी। याचिका में छात्रा ने ‌विरोध प्रदर्शन में तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान जरूरी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की है। अधिवक्ता नेहा राठी के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया कि लोगों के खिलाफ अत्यधिक बल के इस्तेमाल में अनजान लोगों की मौजूदगी भागीदारी पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाती है, खासकर तब जब ऐसे लोग कथित तौर पर वर्दी पहने पुलिसवालों के साथ या उनकी मौजूदगी में काम कर रहे थे।