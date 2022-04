IIT मद्रास में कोरोना कहर के बीच पढ़ाई जारी, 171 हुई कोविड मरीजों की संख्या

भारत में 24 घंटों में कोरोना के 3 हजार 377 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 60 मरीजों की मौत हुई। नए आंकड़ों को मिलाकर संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 30 लाख 72 हजार 176 पर पहुंच गई है।

