बीसीसीएल क्षेत्र के दो और स्कूलों में विशेष कक्षाएं शुरू
आईआईटी ने बीसीसीएल की सीएसआर योजना के अंतर्गत धनबाद के जीएनएम प्लस टू स्कूल कतरासगढ़ और डीपीएलएमए प्लस टू हाई स्कूल नवागढ़ में एसटीईएम कक्षाएं शुरू की हैं। यह पहल कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है।
धनबाद। आईआईटी ने बीसीसीएल की सीएसआर योजना के तहत अब जीएनएम प्लस टू स्कूल कतरासगढ़ और डीपीएलएमए प्लस टू हाई स्कूल नवागढ़ में एसटीईएम कक्षाएं संचालित करनी शुरू कर दी है। नौ से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथेमेटिक्स (एसटीईएम) शिक्षा पहुंचाने की अपनी पहल का विस्तार किया है। आईआईटी के प्रबंधन अध्ययन व औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का समन्वय प्रो. रश्मि सिंह और प्रो. नीलाद्रि दास कर रहे हैं। विद्यार्थियों को डिजिटल टूल्स, तार्किक अभ्यास, गतिविधि आधारित शिक्षण और छोटे वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान व गणित को सरल और रोचक तरीके से पढ़ाया जा रहा है।
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