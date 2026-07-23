आईआईटी पहुंचना अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत
आईआईटी कानपुर में ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के चेहरों पर गर्व और खुशी थी। प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। कार्यक्रम में अकादमिक संरचना और कैम्पस जीवन की जानकारी दी गई।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता आईआईटी कानपुर में आयोजित ओरिएंटेशन में सम्मिलित होने आए अभिभावकों के साथ आए नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के चेहरों पर गर्व, सुकून और खुशी की झलक दिखी। देश के अलग-अलग प्रदेशों से आए छात्र और उनके अभिभावक इस पल को महसूस कर उत्साहित के साथ भावुक नजर आए।संस्थान के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि आईआईटी तक पहुंचना अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। छात्रों को मेहनत, अनुशासन और नवाचार के साथ अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्रों को न केवल अकादमिक संरचना, क्रेडिट सिस्टम और परीक्षा से अवगत कराया गया बल्कि उन्हें यह भी बताया गया कि यहां हर छात्र अपने सपनों को नई दिशा दे सकता है।
डीन एकेडमिक्स प्रो. अशोक डे ने आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और पाठ्यक्रम की रूपरेखा बताई। डीन स्टूडेंट प्रो. प्रतीक सेन ने कैम्पस जीवन, क्लब्स और गतिविधियों की झलक दिखाकर छात्रों में उत्साह भर दिया। प्लेसमेंट और करियर की संभावनाओं पर प्रो. मंजेश कुमार ने मार्गदर्शन दिया। प्रो. सुधांशु शेखर ने मानसिक स्वास्थ्य और संतुलित जीवनशैली का महत्व समझाया। डॉ. विकास मिश्रा ने छात्रों को समझाया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का माध्यम भी है। अभिभावकों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया। जिसमें उन्हें बताया गया कि अब भले ही बच्चे घर से दूर रहेंगे, लेकिन उनका साथ और मार्गदर्शन हमेशा जरूरी रहेगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार