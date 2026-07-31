इनोवेशन इकोसिस्टम को आईआईटी संग मजबूत करेगा यूपीएलसी
कानपुर में, आईआईटी कानपुर और यूपीएलसी मिलकर उत्तर प्रदेश के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उद्योग, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है। स्टार्टअप्स के माध्यम से इलेक्ट्रानिक्स एवं तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
कानपुर। उत्तर प्रदेश के इनोवेशन इकोसिस्टम को आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर यूपीएलसी (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड) मजबूत करेगा। इसके लिए उद्योग, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी विकसित करना और डीपटेक हब बनाना जरूरी है। आईआईटी में चल रहे नवाचार और अनुसंधान कर रहे स्टार्टअप्स प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स एवं तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। यूपीएलसी के प्रबंध निदेशक हिमांशु कौशिक की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी का भ्रमण किया और यहां चल रहे नवाचार की जानकारी ली। उन्होंने एसआईआईसी (स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर) के सीईओ डॉ. आशुतोष अग्निहोत्री और सीओओ पीयूष मिश्रा के साथ बैठक की।
नोएडा कैम्पस में हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न स्टार्टअप्स का दौरा किया और उनके संस्थापकों से बात कर अत्याधुनिक तकनीक व नवाचार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न इंक्यूबेटरों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं पर भी मंथन हुआ। दोनों संस्थान के अधिकारियों ने प्रदेश में डीपटेक स्टार्टअप, इलेक्ट्रानिक्स उद्योग और इंक्यूबेशन नेटवर्क को मजबूत करने पर आपसी सहमति जताई। जल्द आपसी सामंजस्य स्थापित कर अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
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