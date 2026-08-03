Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह में शामिल होंगे प्रो. धीरज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद के आईआईटी आईएसएम के माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। यह समारोह 15 अगस्त को नई दिल्ली में होगा। प्रो. धीरज के खनन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह में शामिल होंगे प्रो. धीरज

धनबाद। आईआईटी आईएसएम के माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग एवं टेक्समिन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रो. धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। समारोह 15 अगस्त को शाम छह बजे राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में होगा। प्रो. धीरज आईआईटी आईएसएम के पूर्व उपनिदेशक भी रह चुके हैं। खनन, क्रिटिकल मिनरल्स, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

ये भी पढ़ें:Delhi News: ‘रामदरश मिश्र शताब्दी सृजन सम्मान’ से पुरस्कृत होंगे उत्कर्ष अग्निहोत्री और कृष्ण बिहारी पाठक
ये भी पढ़ें:डॉ. अरविंद नाथ तिवारी को मिलेगा राष्ट्र शिक्षा गौरव सम्मान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Independence Day Dhanbad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।