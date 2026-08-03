राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह में शामिल होंगे प्रो. धीरज
धनबाद के आईआईटी आईएसएम के माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। यह समारोह 15 अगस्त को नई दिल्ली में होगा। प्रो. धीरज के खनन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।
धनबाद। आईआईटी आईएसएम के माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग एवं टेक्समिन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रो. धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। समारोह 15 अगस्त को शाम छह बजे राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में होगा। प्रो. धीरज आईआईटी आईएसएम के पूर्व उपनिदेशक भी रह चुके हैं। खनन, क्रिटिकल मिनरल्स, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
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