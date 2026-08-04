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डॉ अंतरिप ने पूरी की इंडो-जर्मन रिसर्च फेलोशिप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर डॉ अंतरिप पोद्दार ने जर्मनी के स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय में 15 जून से 15 जुलाई तक की प्रतिष्ठित फेलोशिप सफलतापूर्वक पूरी की। उन्होंने मेडिकल तकनीकों में सहायक मैग्नेटिक माइक्रोरोलर्स पर शोध किया और भारतीय-जर्मन शोध सहयोग को नया मोड़ देने की आशा व्यक्त की।

डॉ अंतरिप ने पूरी की इंडो-जर्मन रिसर्च फेलोशिप

धनबाद। आईआईटी आईएसएम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रेड-एक) डॉ अंतरिप पोद्दार ने जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट में 15 जून से 15 जुलाई तक आयोजित प्रतिष्ठित पेयर्ड अर्ली कॅरियर फेलोशिप इन एप्लाइड रिसर्च (पीईसीएफएआर) सफलतापूर्वक पूरी की। इस दौरान उन्होंने जूनियर प्रोफेसर डॉ अमीररेजा आगाखानी के साथ मैग्नेटिक माइक्रोरोलर्स पर शोध किया, जो भविष्य में लक्षित दवा वितरण (टार्गेटेड ड्रग डिलीवरी) जैसी बायोमेडिकल तकनीकों के विकास में उपयोगी हो सकता है। फेलोशिप के दौरान डॉ पोद्दार ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट और टेक्निशे यूनिवर्सिटैट डार्मस्टाट में व्याख्यान दिए तथा मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट और फ्राउनहोफर आईपीए के वैज्ञानिकों के साथ संभावित संयुक्त शोध परियोजनाओं पर चर्चा की।

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हाल ही में उनका चयन प्रतिष्ठित आईएनएई यंग इंजीनियर अवार्ड-2026 के लिए भी हुआ है। उन्होंने कहा कि यह फेलोशिप भारत और जर्मनी के बीच दीर्घकालिक शोध सहयोग को नई दिशा देगी।

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