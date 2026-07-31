उत्कृष्ट इंजीनियर को तकनीकी दक्षता के साथ स्वस्थ शरीर व संतुलित मन जरूरी
आईआईटी आईएसएम के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में डॉ बिस्वजीत महापात्र ने छात्रों को मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सफल इंजीनियर बनने के लिए तकनीकी दक्षता के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली और स्पष्ट उद्देश्य भी आवश्यक हैं। सकारात्मक सोच और नियमित दिनचर्या अपनाने की सलाह दी गई।
आईआईटी आईएसएम के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत गुरुवार को आयोजित प्रेरक सत्र में वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं ग्लोबल सेल्फ हेल्थकेयर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट (जीएसएचईआर) के चेयरमैन डॉ बिस्वजीत महापात्र ने नए विद्यार्थियों को सफलता के साथ मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित सत्र में उन्होंने विद्यार्थियों को इनर इंजीनियर्स
संवेदनशीलता के महत्व
की अवधारणा से परिचित कराते हुए कहा कि उत्कृष्ट इंजीनियर बनने के लिए केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और स्पष्ट उद्देश्य भी उतने ही आवश्यक हैं। डॉ महापात्र ने कहा कि आईआईटी में प्रवेश किसी मंजिल का अंत नहीं, बल्कि एक नई और चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। यहां सभी विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होने से व्यक्ति की ऊर्जा सही दिशा में लगती है और सफलता का मार्ग अधिक सहज बनता है।
स्वस्थ आदतों का पालन
उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित दिनचर्या अपनाने, पर्याप्त नींद लेने, संतुलित भोजन करने और रोजाना व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि शरीर को प्रतिदिन छह-सात घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद की आवश्यकता होती है। इसी दौरान शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। लगातार कम नींद, तनाव और अनियमित जीवनशैली का सीधा असर एकाग्रता, निर्णय क्षमता और कार्य प्रदर्शन पर पड़ता है।
सकारात्मक सोच का महत्व
डॉ महापात्र ने कहा कि प्रत्येक विचार शरीर को एक संदेश देता है। सकारात्मक सोच, बेहतर जीवनशैली और संतुलित जैविक लय व्यक्ति की कार्यक्षमता और मानसिक मजबूती को बढ़ाती है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और आत्मअनुशासन को उतनी ही गंभीरता से लें, जितनी अपनी पढ़ाई को देते हैं।
योजना बनाना और जीवन जीना
सत्र के अंत में उन्होंने विद्यार्थियों से स्वस्थ आदतें विकसित करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वही इंजीनियर वास्तव में सफल होता है, जो तकनीकी ज्ञान के साथ अपने व्यक्तित्व, मानसिक क्षमता और आंतरिक ऊर्जा का भी निरंतर विकास करता है।
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लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।
करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।
विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।
विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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