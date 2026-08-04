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आईआईटी की दो छात्राओं को जमीन स्तर के नावाचार के लिए राष्ट्रीय अवार्ड

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) आईआईटी आईएसएम की दो छात्राएं प्रीति कुमारी और मधु कुमारी ने 26वें राष्ट्रीय ग्रासरूट्स इनोवेटर्स अवार्ड प्राप्त कर झारखंड और बिहार का गौरव बढ़ाया है। यह सम्मान सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है और इनकी उपलब्धियों ने नवाचार आधारित सामाजिक विकास को नई पहचान दी है।

आईआईटी की दो छात्राओं को जमीन स्तर के नावाचार के लिए राष्ट्रीय अवार्ड

अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) आईआईटी आईएसएम फाउंडेशन के इनक्यूबेशन से जुड़ीं दो छात्राएं प्रीति कुमारी और मधु कुमारी ने 26वें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ग्रासरूट्स इनोवेटर्स (जमीनी स्तर के नवोन्मेषक) अवार्ड प्राप्त कर झारखंड और बिहार का गौरव बढ़ाया है। जमीनी स्तर के नवाचारों और सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले इस सम्मान को देश के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल किया जाता है। इस उपलब्धि ने न केवल दोनों नवप्रवर्तकों की प्रतिभा को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, बल्कि एसीआईसी आईआईटी आईएसएम फाउंडेशन की नवाचार आधारित सामाजिक विकास की पहल को भी नई पहचान दी है।

उपलब्धियों का सम्मान

इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में एसीआईसी आईआईटी आईएसएम फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ आकांक्षा सिन्हा को भी दोनों पुरस्कार विजेताओं के साथ 31 जुलाई को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। डॉ आकांक्षा ने कहा कि यह उपलब्धि साबित करती है कि जमीनी स्तर के नवाचारों को यदि सही मार्गदर्शन, संसाधन और अनुकूल नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र मिले तो वे समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं।

प्रीति कुमारी का नवाचार

प्रीति ने बनाया रेशम के कोकून से उच्च गुणवत्ता वाला धागा

प्रीति कुमारी को रेशम के कोकून से उच्च गुणवत्ता वाला धागा तैयार करने की अभिनव तकनीक विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया। स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षणों में उनके द्वारा तैयार धागे की गुणवत्ता चीन से आयातित समान उत्पादों से बेहतर पाई गई। उन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है तथा दो हजार से अधिक महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित किए हैं। उनका नवाचार ग्रामीण वस्त्र उद्योग को नई दिशा देने के साथ महिला सशक्तीकरण का भी सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।

मधु कुमारी का योगदान

मधुबनी कला के संरक्षण के लिए मधु पुरस्कृत

बिहार के मधुबनी जिले की मधु कुमारी को पारंपरिक मधुबनी कला के संरक्षण एवं नवाचार आधारित उद्यमिता के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने मधुबनी चित्रकला पर आधारित 100 से अधिक मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित कर इस पारंपरिक कला को सफल व्यवसायिक मॉडल का रूप दिया है। कलाकारों को सीधे बाजार से जोड़कर उन्होंने बिचौलियों की भूमिका समाप्त की है। वर्तमान में 250 से अधिक महिलाओं एवं बच्चों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। उनके प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

सबसे सामान्य प्रश्न

प्रीति कुमारी ने किस तकनीक में नवाचार किया है?
प्रीति कुमारी ने रेशम के कोकून से उच्च गुणवत्ता वाला धागा तैयार करने की अभिनव तकनीक विकसित की है।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।


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