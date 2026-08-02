आईआईटी आईएसएम को वैश्विक पहचान दिलाएं फैकल्टी : निदेशक
नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने फैकल्टी सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। प्रो. मिश्रा ने आईआईटी आईएसएम को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता बताई।
नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने शुक्रवार को फैकल्टी सदस्यों के साथ संवादात्मक बैठक की। उन्होंने संस्थान की हालिया उपलब्धियों, भविष्य की प्राथमिकताओं और शिक्षण-शोध की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने फैकल्टी से संस्थान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रो. मिश्रा ने कहा कि आईआईटी आईएसएम को पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में 701-710 ग्लोबल बैंड में स्थान मिला है, जो पूरे संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसका श्रेय फैकल्टी, छात्रों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को देते हुए कहा कि अब इस रैंकिंग में और बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे。
शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग
उन्होंने शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया और अकादमिक गतिविधियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। साथ ही अंतरविषकीय शोध को बढ़ावा देने और बड़े शोध प्रोजेक्ट लाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने की अपील की। उन्होंने बताया कि एएनआरएफ के तहत संस्थान से 242 शोध प्रस्ताव भेजे गए हैं, जो शोध क्षमता में वृद्धि का संकेत है।
भर्ती और विकास की प्रगति
निदेशक ने बताया कि फैकल्टी भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (आईपीडीएफ) की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 30 सेंटेनरी अर्ली फैकल्टी फेलोशिप को मंजूरी दी है। संस्थान में पहली बार डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर नियुक्त करने की व्यवस्था भी शुरू की गई है।
आधारभूत संरचना विकास
बैठक में आधारभूत संरचना विकास की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 1.5 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट, वातानुकूलित लेक्चर हॉल, नए ट्रांजिट आवास और पीएनजी गैस कनेक्शन जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अंत में फैकल्टी सदस्यों ने अपने सुझाव रखे, जिन पर निदेशक ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।
करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।
विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
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विशेषज्ञता
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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