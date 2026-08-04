46 नवनियुक्त शिक्षकों को 50 विशेषज्ञों ने दिया प्रशिक्षण
आईआईटी आईएसएम धनबाद के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित 24 दिवसीय गुरु दक्षता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का समापन हो गया। कार्यक्रम में 22 उच्च शिक्षण संस्थानों के 46 नवनियुक्त शिक्षकों ने भाग लिया और उन्हें आधुनिक शिक्षण तकनीकें, शैक्षणिक नेतृत्व, और नई शिक्षा नीति पर जानकारी दी गई।
आईआईटी आईएसएम धनबाद के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर (एमएमटीटीसी) की ओर से आयोजित 24 दिवसीय ऑनलाइन गुरु दक्षता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम (एफआईपी) का सोमवार को समापन हो गया। तीन से 29 जुलाई तक चले इस कार्यक्रम में देश के 22 उच्च शिक्षण संस्थानों के 46 नवनियुक्त शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों, नेतृत्व क्षमता, शोध नैतिकता और नई शिक्षा नीति (एनईपी-2020) आधारित शिक्षण पद्धतियों के लिए तैयार करना था।
कार्यक्रम का विवरण
कार्यक्रम के दौरान देश के 23 प्रतिष्ठित शिक्षण एवं शोध संस्थानों के 50 विशेषज्ञों ने कुल 96 व्याख्यान दिए। प्रतिभागियों को आउटकम बेस्ड एजुकेशन, पाठ्यक्रम निर्माण, आईसीटी आधारित शिक्षण एवं मूल्यांकन, शैक्षणिक नेतृत्व, नवाचार, शोध में नैतिकता, काउंसिलिंग, संवैधानिक मूल्य, सतत विकास लक्ष्य तथा रणनीतिक योजना एवं प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
विशेषज्ञों की राय
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एनआईईपीए और एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने छात्र-केंद्रित शिक्षण, प्रभावी संवाद, आलोचनात्मक चिंतन, नवाचार और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप शिक्षकों को लगातार स्वयं को अद्यतन रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं का निर्माण करना है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।
प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया
प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, अकादमिक नेतृत्व और पेशेवर विकास की बेहतर समझ मिली तथा देशभर के शिक्षकों के साथ शैक्षणिक नेटवर्क विकसित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम समन्वयक डॉ रोहित पी जॉन और डॉ राजालिंगम थंगावेल ने सभी विशेषज्ञों, प्रतिभागियों, यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी आईएसएम प्रशासन, डीन प्रो. केका ओझा तथा एमएमटीटीसी की निदेशक प्रो. मृणालिनी पांडेय के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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