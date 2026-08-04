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46 नवनियुक्त शिक्षकों को 50 विशेषज्ञों ने दिया प्रशिक्षण

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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आईआईटी आईएसएम धनबाद के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित 24 दिवसीय गुरु दक्षता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का समापन हो गया। कार्यक्रम में 22 उच्च शिक्षण संस्थानों के 46 नवनियुक्त शिक्षकों ने भाग लिया और उन्हें आधुनिक शिक्षण तकनीकें, शैक्षणिक नेतृत्व, और नई शिक्षा नीति पर जानकारी दी गई।

46 नवनियुक्त शिक्षकों को 50 विशेषज्ञों ने दिया प्रशिक्षण

आईआईटी आईएसएम धनबाद के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर (एमएमटीटीसी) की ओर से आयोजित 24 दिवसीय ऑनलाइन गुरु दक्षता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम (एफआईपी) का सोमवार को समापन हो गया। तीन से 29 जुलाई तक चले इस कार्यक्रम में देश के 22 उच्च शिक्षण संस्थानों के 46 नवनियुक्त शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों, नेतृत्व क्षमता, शोध नैतिकता और नई शिक्षा नीति (एनईपी-2020) आधारित शिक्षण पद्धतियों के लिए तैयार करना था।

कार्यक्रम का विवरण

कार्यक्रम के दौरान देश के 23 प्रतिष्ठित शिक्षण एवं शोध संस्थानों के 50 विशेषज्ञों ने कुल 96 व्याख्यान दिए। प्रतिभागियों को आउटकम बेस्ड एजुकेशन, पाठ्यक्रम निर्माण, आईसीटी आधारित शिक्षण एवं मूल्यांकन, शैक्षणिक नेतृत्व, नवाचार, शोध में नैतिकता, काउंसिलिंग, संवैधानिक मूल्य, सतत विकास लक्ष्य तथा रणनीतिक योजना एवं प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

विशेषज्ञों की राय

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एनआईईपीए और एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने छात्र-केंद्रित शिक्षण, प्रभावी संवाद, आलोचनात्मक चिंतन, नवाचार और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप शिक्षकों को लगातार स्वयं को अद्यतन रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं का निर्माण करना है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, अकादमिक नेतृत्व और पेशेवर विकास की बेहतर समझ मिली तथा देशभर के शिक्षकों के साथ शैक्षणिक नेटवर्क विकसित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम समन्वयक डॉ रोहित पी जॉन और डॉ राजालिंगम थंगावेल ने सभी विशेषज्ञों, प्रतिभागियों, यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी आईएसएम प्रशासन, डीन प्रो. केका ओझा तथा एमएमटीटीसी की निदेशक प्रो. मृणालिनी पांडेय के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यक्रम कब आयोजित हुआ था?
कार्यक्रम तीन से 29 जुलाई तक चला।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


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अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


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अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


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