आईआईटी में डिवाइस सर्किट डिजाइन पर रिफ्रेशर कोर्स शुरू
आईआईटी आईएसएम धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग ने 12 दिवसीय हाइब्रिड रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत की है। यह कोर्स माटेरियल्स से इंटेलिजेंट सिस्टम्स तक डिवाइस-सर्किट डिजाइन पर केंद्रित है। इसमें लगभग 111 प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शामिल हो रहे हैं।
धनबाद। आईआईटी आईएसएम धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग की ओर से डिवाइस-सर्किट को डिजाइन फ्रॉम इमर्जिंग मटेरियल्स टू इंटेलिजेंट सिस्टम्स विषय पर 12 दिवसीय हाइब्रिड रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत हुई है। यह कार्यक्रम मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम (एमएमटीटीपी), एमएमटीटीसी-यूजीसी इनिशिएटिव के तहत आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि डीन आरएंडडी प्रो. पार्थसारथी दास, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के हेड प्रो. सुबिंदु कुमार, कोर्स कोऑर्डिनेटर प्रो. मनोदीपन साहू, को-कोऑर्डिनेटर प्रो. राजीव कुमार रंजन समेत अन्य ने संबोधित किया। कोर्स में लगभग 111 प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं।
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