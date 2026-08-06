आईआईटी में नए मतदाता जागरूकता अभियान चला
धनबाद में, आईआईटी की डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय ने बुधवार को नए मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य छात्रों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करना था। छात्रावासों में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
धनबाद। आईआईटी में बुधवार को डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय ने विभिन्न छात्रावासों में नए मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। अभियान एसआईआर के तहत चलाया गया, जिसका उद्देश्य पात्र छात्रों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान छात्रावासों में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया।
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