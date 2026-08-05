Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उद्योगों से निकले गंदे पानी को साफ करेगी आईआईटी की नई तकनीक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

आईआईटी धनबाद के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, जिसके लिए भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है। यह तकनीक कोक ओवन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को प्रभावी ढंग से शुद्ध करेगी, जिससे जल प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

उद्योगों से निकले गंदे पानी को साफ करेगी आईआईटी की नई तकनीक

आईआईटी धनबाद के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक प्रदूषण से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के पर्यावरण विज्ञान एवं अभियंत्रण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. आलोक सिन्हा और पीएचडी शोधार्थी डॉ धर्मेंद्र सिंह केन को कोक ओवन उद्योगों से निकलने वाले अत्यधिक प्रदूषित अपशिष्ट जल के प्रभावी शोधन की एक नई तकनीक विकसित करने के लिए भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है। यह तकनीक कोक ओवन उद्योगों से निकलने वाले ऐसे गंदे पानी को साफ करने में मदद करेगी, जिसमें कई जहरीले रसायन मौजूद होते हैं और जिन्हें पारंपरिक तकनीकों से हटाना आसान नहीं होता। नई प्रणाली में बिजली और विशेष रूप से तैयार किए गए कैटेलिटिक पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है, जो इन हानिकारक रसायनों को कम नुकसानदेह पदार्थों में बदल देते हैं। इससे उद्योगों से निकलने वाला पानी पर्यावरण में छोड़े जाने से पहले अधिक स्वच्छ हो सकेगा। यह तकनीक नदियों, भूजल और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा में भी उपयोगी साबित हो सकती है。

ये भी पढ़ें:दावा: हरित रसायन की नई तकनीक विकसित

उपलब्धि का विवरण

इस उपलब्धि पर प्रो. आलोक सिन्हा ने कहा कि हमारा प्रयास ऐसी तकनीक विकसित करना है, जो समाज और उद्योग दोनों के लिए उपयोगी हो। यह तकनीक उद्योगों को अपशिष्ट जल का बेहतर शोधन करने और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। ए हाइब्रिड हेटेरोजीनियस थ्री डी इलेक्ट्रो फेंटन बेस्ड इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन सिस्टम सपोर्टेड विद कैटेलिटिक पार्टिकल इलेक्ट्रोड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोक-ओवन वेस्टवॉटर शीर्षक वाले इस आविष्कार का पेटेंट प्रदान किया गया। इसके लिए 6 मार्च 2025 को आवेदन किया गया था। यह पेटेंट 20 वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

प्रो. आलोक सिन्हा की पृष्ठभूमि

प्रो. आलोक ने आईआईटी कानपुर से की है पीएचडी

प्रो. आलोक सिन्हा ने पर्यावरण अभियंत्रण में आईआईटी कानपुर से पीएचडी की है। उनका शोध जल एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल शोधन, भूजल प्रदूषण नियंत्रण, नैनो-टेक्नोलॉजी तथा एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेज पर केंद्रित है। इससे पहले भी उन्हें अपशिष्ट जल शोधन तकनीक पर एक पेटेंट मिल चुका है। उनके 60 से अधिक शोधपत्र प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं तथा उनके निर्देशन में 13 पीएचडी शोधार्थी अपनी उपाधि पूरी कर चुके हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आईआईटी धनबाद के किस शोधकर्ता को पेटेंट मिला है?
आईआईटी धनबाद के प्रो. आलोक सिन्हा और डॉ धर्मेंद्र सिंह केन को पेटेंट मिला है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
IIT Dhanbad Dhanbad News Dhanbad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।