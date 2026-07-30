शोध: दिल्ली में शहरी जलभराव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं रेन गार्डन

आईआईटी दिल्ली के शोध में पाया गया है कि रेन गार्डन के विकास से दिल्ली में जलभराव की समस्या को कम किया जा सकता है। यह अध्ययन बारापुला जलग्रहण क्षेत्र पर किया गया है और इसमें कहा गया है कि रेन गार्डन जल निकासी तंत्र पर दबाव कम करता है और बाढ़ का खतरा घटाता है।

- आईआईटी दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शोधार्थियों ने बारापुला जलग्रहण क्षेत्र पर किया शोध -दिल्ली के हौज खास, मालवीय नगर और सफदरजंग एन्क्लेव जैसे क्षेत्रों में रेन गार्डन सबसे अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं

नई दिल्ली। अभिनव उपाध्याय

दिल्ली में हर मानसून के दौरान जलभराव, ट्रैफिक जाम और सड़कों के तालाब में बदल जाने की समस्या आम हो चुकी है। लेकिन आईआईटी दिल्ली के एक नए शोध में दावा किया गया है कि यदि शहर में योजनाबद्ध तरीके से 'रेन गार्डन' विकसित किए जाएं तो शहरी बाढ़ के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शोध के अनुसार रेन गार्डन लागू करने से वर्षा के दौरान जल निकासी तंत्र पर दबाव घटेगा और बाढ़ का जोखिम भी कम होगा। यह अध्ययन दिल्ली के बारापुला जलग्रहण क्षेत्र पर किया गया है। यह शोध आईआईटी दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के शोधार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय जर्नल में इसी वर्ष टुवर्ड्स वाटर-रेजिलिएंट सिटीज: एक्सप्लोरिंग रेन गार्डन्स ऐज अर्बन फ्लड मिटिगेशन इन दिल्ली शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अध्ययन आईआईटी दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली (आईआईटी दिल्ली) के अरूप बाबू, अपूर्वा सिंह, अर्कदीप मल्लिक, अश्वनी कुमार गोसाईं, प्रो. सी. टी. धन्या और संध्या राव ने किया है।

शोध के निष्कर्ष शोध में पाया गया कि रेन गार्डन दो वर्ष में एक बार होने वाली भारी बारिश के दौरान जल प्रवाह (डिस्चार्ज) को लगभग 39 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं। पांच वर्ष की पुनरावृत्ति वाली बारिश में यह कमी 30 प्रतिशत और 10 वर्ष की पुनरावृत्ति वाली बारिश में 22 प्रतिशत तक दर्ज की गई। इससे नालों और ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव कम होगा और जलभराव की स्थिति में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

शहरीकरण की समस्या शोधकर्ताओं के अनुसार दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के मुकाबले ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार नहीं हुआ। शहर में कंक्रीट का क्षेत्र लगातार बढ़ने से बारिश का पानी जमीन में समाने के बजाय सीधे सड़कों पर बहता है। मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम कई दशक पहले 12 से 20 मिमी प्रति घंटे की बारिश की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जबकि अब इससे कहीं अधिक तीव्र बारिश हो रही है। यही कारण है कि थोड़ी देर की तेज बारिश भी जलभराव का कारण बन जाती है।

रेन गार्डन के लाभ शोध में रेन गार्डन को शहरी बाढ़ जोखिम कम करने के लिए एक संभावित प्रकृति-आधारित समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

क्या होता है रेन गार्डन

रेन गार्डन ऐसे छोटे हरित क्षेत्र होते हैं, जिनमें वर्षा का पानी एकत्र होकर धीरे-धीरे जमीन में समा जाता है। इससे सतही बहाव कम होता है, भूजल रिचार्ज बढ़ता है और ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव घटता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पारंपरिक सीमेंट आधारित ढांचों की तुलना में यह अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल उपाय है।

प्रभावी क्षेत्रों की पहचान अध्ययन में यह भी सामने आया कि दिल्ली के हौज खास, मालवीय नगर और सफदरजंग एन्क्लेव जैसे क्षेत्रों में रेन गार्डन सबसे अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। इन इलाकों में बाढ़ के खतरे में उल्लेखनीय कमी देखी गई। यहां तक कि जिन वार्डों में रेन गार्डन लगाने की जगह कम है, वहां भी आसपास के क्षेत्रों में इनके निर्माण का सकारात्मक प्रभाव देखा गया।

भविष्य में जलभराव का खतरा शोध में चेतावनी भी दी गई है कि यदि शहर में निर्माण कार्य और कंक्रीट का विस्तार इसी गति से बढ़ता रहा तो भविष्य में जलभराव का खतरा और बढ़ेगा। बढ़ते निर्माण के कारण रेन गार्डन बनाने के लिए उपलब्ध स्थान भी कम होते जाएंगे। इसलिए अभी से वार्ड स्तर पर योजना बनाकर हरित अवसंरचना को बढ़ावा देना जरूरी है।

नालों की सफाई शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में केवल बड़े नालों की सफाई पर्याप्त नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर वर्षाजल प्रबंधन और प्रकृति-आधारित समाधान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर वर्षाजल प्रबंधन, रेन गार्डन जैसी प्रकृति-आधारित समाधान तथा वैज्ञानिक योजना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

उनके अनुसार इससे जलभराव कम होगा, भूजल स्तर सुधरेगा और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे शहरी बाढ़ के खतरे से निपटने में भी मदद मिलेगी।

यह निष्कर्ष बारापुला जलग्रहण क्षेत्र पर किए गए कंप्यूटर-आधारित मॉडलिंग अध्ययन पर आधारित हैं।

शोध का क्षेत्र 6 वार्ड और 12.4 वर्ग किलो मीटर के हिस्से में हुआ शोध

शोधार्थी अरूप बाबू ने बताया कि बारापुला बेसिन एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें कुछ इलाके हमने चुने हैं क्योंकि यहां जनसंख्या की सघनता है और शहरी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भी है। हमने शोध के लिए 12.4 वर्ग किलो मीटर का क्षेत्र चुना था। ये जगह मालवीय नगर, लाडो सराय, हौज खास, सफदरजंग इंक्लेव, किशनगढ़ और वसंत कुंज है। उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में गार्डन हैं उनको भी रेन गार्डन बनाया जा सकता है लेकिन उसकी मिट्टी की प्रकृति को जांचना होगा। एक जल प्रवाह कम करने के कई साधनों में एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है।

दुनिया में रेन गार्डन का प्रयोग दुनिया के कई देशों में है रेन गार्डन का सफल प्रयोग

दुनिया के कई देशों ने शहरी जलभराव से निपटने के लिए रेन गार्डन को अपनाया है। अमेरिका के पोर्टलैंड, सिएटल और फिलाडेल्फिया में हजारों रेन गार्डन वर्षाजल को जमीन में समाने और बाढ़ कम करने में मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन में इन्हें सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी में ये जलभराव और जल संरक्षण दोनों में उपयोगी हैं। सिंगापुर के एबीसी वाटर्स कार्यक्रम में रेन गार्डन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चीन के 'स्पंज सिटी' मिशन में भी इनका व्यापक उपयोग हो रहा है। जर्मनी, कनाडा और न्यूजीलैंड के कई शहरों में भी रेन गार्डन शहरी बाढ़ कम करने, भूजल रिचार्ज बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रभावी उपाय के रूप में स्थापित हो चुके हैं।