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आईआईटी दिल्ली में स्थापित होगा एआई और साइबर सुरक्षा पर टेक्नोलॉजी हब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-- निजी कंपनी के साथ हुआ समझौता नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता भारतीय प्रौद्योगिकी

आईआईटी दिल्ली में स्थापित होगा एआई और साइबर सुरक्षा पर टेक्नोलॉजी हब

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक निजी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत आईआईटी दिल्ली परिसर में टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जाएगा, जो अगले तीन वर्षों तक अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा।

प्रौद्योगिकी हब का उद्देश्य

आईआईटी दिल्ली के अनुसार, इस हब के माध्यम से छात्रों, शोधार्थियों और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों को एआई और साइबर सुरक्षा से संबंधित अत्याधुनिक तकनीकों पर प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजनाओं और ज्ञान साझा करने के अवसर मिलेंगे। हब का उद्देश्य देश में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना, उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए समाधान विकसित करना और भविष्य के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है।

शोध को बढ़ावा

संस्थान के कॉरपोरेट रिलेशंस के डीन प्रो. जयंत जैन ने कहा कि यह पहल उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को नई दिशा देगी तथा नवाचार को बढ़ावा देगी। वहीं, अनुसंधान एवं विकास के डीन प्रो. अश्विनी के. अग्रवाल ने कहा कि यह साझेदारी एआई और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आईआईटी दिल्ली के शोध को और मजबूत करेगी तथा भारत के डिजिटल भविष्य को गति देगी।

शिक्षण और कार्यशालाएं

टेक्नोलॉजी हब के तहत पीएचडी और एमटेक छात्रों के लिए अनुसंधान अनुदान और फेलोशिप उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उद्योग, सरकार और शिक्षाविदों की भागीदारी से कार्यशालाएं, शोध मंच और वार्षिक सुरक्षा एवं ट्रस्ट सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे, ताकि डिजिटल सुरक्षा और नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

सामान्य प्रश्न

आईआईटी दिल्ली ने किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
आईआईटी दिल्ली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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