अजय सिंह को आईआईटी दिल्ली से मिली पीएचडी की उपाधि
आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में अजय सिंह को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक रामबीर सिंह के पुत्र हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे, और अजय सिंह को उनके इस गौरवमयी उपलब्धि पर बधाई दी गई।
आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में नगर के अजय सिंह को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। अजय सिंह, सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक (दूरसंचार) एवं श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबीर सिंह के सुपुत्र हैं। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अजय सिंह की इस गौरवमयी उपलब्धि पर श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार के सचिव अतुल कुमार गर्ग सहित संस्था के सदस्यों ने उन्हें और उनके परिवार को हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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