Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अजय सिंह को आईआईटी दिल्ली से मिली पीएचडी की उपाधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में अजय सिंह को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक रामबीर सिंह के पुत्र हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे, और अजय सिंह को उनके इस गौरवमयी उपलब्धि पर बधाई दी गई।

अजय सिंह को आईआईटी दिल्ली से मिली पीएचडी की उपाधि

आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में नगर के अजय सिंह को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। अजय सिंह, सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक (दूरसंचार) एवं श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबीर सिंह के सुपुत्र हैं। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अजय सिंह की इस गौरवमयी उपलब्धि पर श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार के सचिव अतुल कुमार गर्ग सहित संस्था के सदस्यों ने उन्हें और उनके परिवार को हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

ये भी पढ़ें:हल्द्वानी की डॉ.नेहा ने आईआईटी दिल्ली से की पीएचडी
ये भी पढ़ें:IIT दिल्ली के 2 कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को मिला प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, जानें क्यों दिया जाता है यह सम्मान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News PhD
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।