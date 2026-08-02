आईआईटी के नवप्रवेशियों को मिला राष्ट्रसेवा और नेतृत्व का मंत्र
वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान पूर्व नौसेना अधिकारी कमांडर वीरेंद्र कुमार जेटली ने नवप्रवेशी छात्रों को राष्ट्रसेवा और नेतृत्व का महत्व बताया। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि ज्ञान और तकनीकी कौशल का उपयोग समाज के विकास के लिए होना चाहिए। जेटली ने अपने अनुभव साझा करते हुए नेतृत्व की चुनौतियों पर चर्चा की।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। आईआईटी बीएचयू में आयोजित ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन प्रोग्राम के तीसरे दिन शनिवार को नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं को राष्ट्रसेवा और नेतृत्व का मंत्र मिला। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और प्रेरक वक्ता कमांडर वीरेंद्र कुमार जेटली ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आईआईटी में प्राप्त ज्ञान और तकनीकी दक्षता का सर्वोत्तम उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास के लिए होना चाहिए। कमांडर जेटली ने बताया कि उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल होकर देशसेवा का मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाने में भी निहित होती है।
उन्होंने अपने नौसेना जीवन के अनुभव साझा करते हुए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नेतृत्व, टीम भावना और निर्णय क्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों से कहा कि आईआईटी बीएचयू में बिताए जाने वाले वर्षों का उपयोग केवल उत्कृष्ट इंजीनियर बनने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील नेतृत्वकर्ता बनने के लिए भी करें। संवादात्मक सत्र के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए।कमांडर जेटली आईआईटी खड़गपुर के सलाहकार, आईआईटी भुवनेश्वर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य, एसआरएम विश्वविद्यालय चेन्नई में यूजीसी नामित सदस्य और एसओए विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। वह यूथ फॉर नेशन के संस्थापक राष्ट्रीय समन्वयक और कई चर्चित पुस्तकों के लेखक भी हैं। स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन प्रोग्राम-2026 के अध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार मिश्रा ने मुख्य अतिथि के परिचय दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के सलाहकार प्रो. आरके मंडल, छात्र अधिष्ठाता प्रो. राजेश कुमार, एसोसिएट डीन यूजी प्रो. इंद्रजीत सिन्हा, एसोसिएट डीन पीजी प्रो. कौशिक चट्टोपाध्याय और एसोसिएट डीन कोर कोर्स प्रो. अनुराग ओहरी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंAbhishek Tripathi
शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।
विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग