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आईआईटी के चप्पे-चप्पे पर अब होगी निगरानी

By Abhishek Tripathi
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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आईआईटी बीएचयू ने सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सेंट्रल फैसिलिटी फॉर कैंपस सर्विलांस का शुभारंभ किया। इस केंद्र का उद्घाटन प्रो. अमित पात्रा द्वारा किया गया। यह कदम छात्रा से गैंगरेप की घटना के बाद उठाया गया है। नई तकनीक से परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा।

आईआईटी के चप्पे-चप्पे पर अब होगी निगरानी

वाराणसी। आईआईटी बीएचयू ने परिसर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को सेंट्रल फैसिलिटी फॉर कैंपस सर्विलांस का शुभारंभ किया गया। टीएलसी भवन के कक्ष संख्या-आठ में आयोजित समारोह में संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने इस अत्याधुनिक निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया। आईआईटी परिसर में छात्रा से गैंगरेप की घटना के बाद से ही परिसर की सुरक्षा चाक चौबंद करने की पहल शुरू हो गई थी। नए कमांड सेंटर की स्थापना इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि सुरक्षित एवं स्मार्ट शैक्षणिक परिसर के निर्माण में आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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यह नई केंद्रीय निगरानी सुविधा अत्याधुनिक सर्विलांस तकनीकों से लैस है, जो पूरे परिसर की प्रभावी निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली और डेटा आधारित सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत बनाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना और क्रियान्वयन कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. तनिमा दत्ता के नेतृत्व में किया गया। उद्घाटन समारोह में संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संकाय सदस्य, सुरक्षा अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी एवं शोधार्थी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में दूरदर्शी कदम बताया।

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Abhishek Tripathi

लेखक के बारे में

Abhishek Tripathi

शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।


विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग

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