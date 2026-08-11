आईआईटी ऑफिसर्स फोरम गठित, रोहित बने अध्यक्ष
आईआईटी बीएचयू में सोमवार को पहली बार ग्रुप ए के अधिकारियों का 'ऑफिसर्स फोरम' गठित हुआ। रोहित राय को अध्यक्ष चुना गया। आईआईटी के कुलसचिव सुमित कुमार बिस्वास ने संस्थान में रचनात्मक नेतृत्व और संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी अधिकारी डॉ. दीक्षित मल्होत्रा और अरविंद कुमार सिंह अन्य पदों पर चुने गए।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। आईआईटी बीएचयू में पहली बार सोमवार को ग्रुप ए के अधिकारियों का ‘ऑफिसर्स फोरम’ गठित हुआ। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का अध्यक्ष उप कुलसचिव रोहित राय को चुना गया। पदग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि आईआईटी कुलसचिव सुमित कुमार बिस्वास ने संस्थान के तंत्र में मंच की भूमिका बताई। उन्होंने समग्र संस्थागत लक्ष्य पूरा करने में रचनात्मक नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता और संरचित संवाद के महत्व पर जोर दिया। तकनीकी अधिकारी डॉ. दीक्षित मल्होत्रा-सचिव और अरविंद कुमार सिंह-कोषाध्यक्ष चुने गए। निशा सिंह और अतुल कुमार सिंह कार्यकारिणी सदस्य बने। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोहित राय समेत सारे पदाधिकारियों ने आभार जताया।
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