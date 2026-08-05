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एमपी में तकनीकी शिक्षा का अगुवा बनेगा आईआईटी बीएचयू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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आईआईटी बीएचयू ने मध्य प्रदेश के 30 से अधिक संस्थानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग पांच वर्षों के लिए होगा, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, डेटासाइंस और अन्य क्षेत्रों में शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

एमपी में तकनीकी शिक्षा का अगुवा बनेगा आईआईटी बीएचयू

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा संस्थानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने के लिए आईआईटी बीएचयू ने हाथ बढ़ाए हैं। मंगलवार को आईआईटी और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के बीच इस सिलसिले में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम पांच वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में इस समझौते के दौरान राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। आईआईटी बीएचयू की ओर से डीन अनुसंधान एवं विकास प्रो. राजेश कुमार और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

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समारोह में आईआईटी बीएचयू के सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन ऐंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) के समन्वयक प्रो. एमके मेश्राम और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. विकास कुमार सहित दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सहयोग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आईआईटी, एनआईटी और विभिन्न विश्वविद्यालय सहित 30 उच्च शिक्षण संस्थानों को आईआईटी बीएचयू की शैक्षणिक विशेषज्ञता, अनुसंधान सुविधाओं और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ मिलेगा। एमओयू के अंतर्गत एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिटी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सहित अनेक अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कार्यशालाएं, बूट कैंप और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे।समझौते के तहत दोनों संस्थान नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। आईआईटी बीएचयू के सीआईआईई के माध्यम से स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, इन्क्यूबेशन, पेटेंट, तकनीकी हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पत्रा ने कहा कि यह साझेदारी देश में उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आईआईटी अपनी शैक्षणिक एवं अनुसंधान उत्कृष्टता को व्यापक स्तर पर साझा करते हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार, उद्यमिता और अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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