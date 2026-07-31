भारतीय नौसेना को तकनीकी सहयोग देगा आईआईटी
आईआईटी बीएचयू और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है। दोनों संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तीन साल के लिए प्रभावी होगा। यह सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक अनुसंधान एवं विकास के लिए होगा।
वाराणसी। देश में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को गति देने के लिए आईआईटी बीएचयू और भारतीय नौसेना साथ आए हैं। नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में गुरुवार को इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नौसेना की तरफ से वीएमएस-एवीएसएम वाइस एडमिरल बी. शिवकुमार और आईआईटी की तरफ से डीन अनुसंधान एवं विकास प्रो. राजेश कुमार ने हस्ताक्षर किए। एमओयू तीन साल के लिए प्रभावी होगा। समझौते के अंतर्गत दोनों संस्थानों ने अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी नवाचार, शैक्षणिक सहयोग, संकाय एवं विद्यार्थियों के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र दीर्घकालिक सहयोग के लिए सहमति जताई। साथ ही आईआईटी बीएचयू भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों के विकास में भी भूमिका निभाएगा। सहयोग के अंतर्गत उन्नत हथियार और सेंसर प्रौद्योगिकी, पानी के भीतर वस्तुओं की पहचान, रडार प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत सामग्री (एडवांस्ड मैटेरियल्स), समुद्री इंजीनियरिंग, नौसैनिक अवसंरचना और अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर भारतीय नौसेना और आईआईटी बीएचयू संयुक्त अनुसंधान करेंगे।
इस तरह का सहयोगवाइस एडमिरल बी. शिवकुमार ने विश्वास जताया कि आईआईटी बीएचयू के साथ संयुक्त अनुसंधान से समुद्री सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी समाधान विकसित होगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी।
आईआईटी के डीन प्रो. राजेश कुमार ने कहा कि संस्थान की बहुविषयक अनुसंधान क्षमता भारतीय नौसेना के लिए नवीन तकनीकी समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस दौरान इस अवसर पर प्रोफेसर इंचार्ज आउटरीच ऐंड इंडस्ट्री रिलेशंस प्रो. सुशांत कुमार श्रीवास्तव और सलाहकार डॉ. अजीत कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।
शिक्षा और रणनीतिक साझेदारीआईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो.अमित पात्रा ने कहा कि देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और रणनीतिक राष्ट्रीय संगठनों के बीच इस प्रकार की साझेदारी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारतीय नौसेना के साथ यह सहयोग नवाचार को नई गति देगा, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को सशक्त बनाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAbhishek Tripathi
शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।
विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग