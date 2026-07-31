Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बालक तैराकी चैंपियनशिप का आगाज, 1000 तैराक पूल में उतरे

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 मेरठ। आईआईएमटी एकेडमी मेरठ के तत्वावधान में गुरुवार को सीबीएसई

बालक तैराकी चैंपियनशिप का आगाज, 1000 तैराक पूल में उतरे

मेरठ। आईआईएमटी एकेडमी मेरठ के तत्वावधान में गुरुवार को सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बालक तैराकी चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। आईआईएमटी विवि परिसर स्थित स्विमिंग पूल में प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर ने किया। प्रतियोगिता 1 अगस्त तक चलेगी। चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नोएडा रीजन के करीब 200 विद्यालयों के लगभग 1000 बालक तैराक भाग ले रहे हैं। पहले दिन विभिन्न आयु वर्गों की स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रतियोगिताएं केवल जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर होती हैं।

ये भी पढ़ें:सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बालक तैराकी चैंपियनशिप का आगाज आज

डॉ. मयंक अग्रवाल ने कहा कि निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चैंपियनशिप में 11, 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के तैराक फ्रीस्टाइल, बैकस्ट्रोक, बटरफ्लाई, मेडले तथा रिले स्पर्धाओं सहित 21 प्रतियोगिताओं में प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। 50 से 1500 मीटर तक की विभिन्न स्पर्धाओं में तीन दिनों तक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।इस दौरान आईआईएमटी विवि के प्रति कुलाधिपति डॉ. मयंक अग्रवाल, आईआईएमटी स्कूल्स की प्रबंध संचालिका पियांशु अग्रवाल, आईआईएमटी स्कूल्स के निदेशक डॉ. पीके शर्मा, आईआईएमटी एकेडमी की प्रधानाचार्या अलका शर्मा और आईआईएमटी स्टार्ज की प्रधानाचार्या मनीषा मेहता मौजूद रहीं।

ये भी पढ़ें:इंटर-हाउस स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में यूनिकॉर्न हाउस बना विजेता
Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

और पढ़ें
Meerut Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।