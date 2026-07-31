एआई के युग में भी प्रासंगिक हैं मुंशी प्रेमचंद के विचार

रांची, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रांची ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम में प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता, प्रबंधन शिक्षा में उपयोगिता और मानवीय मूल्यों पर चर्चा की गई। नाट्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

रांची, विशेष संवाददाता। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रांची के राजभाषा प्रकोष्ठ एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), केंद्रीय कार्यालय रांची ने शुक्रवार को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम में प्रेमचंद के साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता, प्रबंधन शिक्षा में उसकी उपयोगिता व मानवीय मूल्यों पर चर्चा की गई। संस्थान के निदेशक प्रो दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज भले ही दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में प्रवेश कर चुकी हो, लेकिन समाज को सबसे अधिक आवश्यकता सोशल इंटेलिजेंस की है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य संवेदनशीलता, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। बिजनेस स्कूल के विद्यार्थियों के लिए उनकी रचनाएं प्रबंधन और नेतृत्व के मानवीय पक्ष को समझने का सशक्त माध्यम हैं।

कार्यक्रम में अतिथियों की बैठक आयकर विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं नराकास रांची के सदस्य सचिव प्रसून कुमार सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देने में नराकास की भूमिका पर प्रकाश डाला। कहा कि एआई के युग में भी प्रेमचंद का साहित्य समाज को समझने, संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है।

प्रेमचंद की रचनाओं का प्रभाव कार्यक्रम के समन्वयक प्रो सत्यम ने बताया कि विद्यालयी जीवन में उनकी रचनाओं से परिचय होने के बाद साहित्य के प्रति उनका जुड़ाव लगातार बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की रचनाएं समाज, संघर्ष, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की गहरी समझ विकसित करती हैं।

नाट्य प्रस्तुतियों ने जीता दर्शकों का दिल कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां रहीं। आईआईएम रांची के ड्रामेबाज़ क्लब के विद्यार्थियों ने अंधविश्वास और पंच परमेश्वर का मंचन किया। वहीं झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के कलाकारों की ओर से ईदगाह की मार्मिक प्रस्तुति ने पूरे सभागार को भावुक कर दिया। कलाकारों के जीवंत अभिनय की उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों ने मुक्तकंठ से सराहना की। सभी प्रतिभागी कलाकारों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति-पत्र दियागया।