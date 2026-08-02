आईआईएम बोधगया में ‘लक्ष्य 1.0’ से अंतिम प्लेसमेंट सत्र की शुरुआत
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बोधगया में 'लक्ष्य 1.0' कॉर्पोरेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों ने छात्रों को अनुभव साझा करते हुए करियर विकास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा हुई।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बोधगया में शनिवार को पहले कॉर्पोरेट लीडरशिप कॉन्क्लेव ‘लक्ष्य 1.0’ के आयोजन के साथ अंतिम प्लेसमेंट सत्र 2026-27 की औपचारिक शुरुआत हुई। ‘कैंपस टू कॉर्पोरेट : इग्नाइटिंग विजन, शेपिंग लीडर्स’ थीम पर आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करना रहा। संस्थान की निदेशक प्रो. विनिता एस. सहाय के मार्गदर्शन में आयोजित कॉन्क्लेव में देश की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ अनुभव साझा किए। करियर डेवलपमेंट सेल की अध्यक्ष प्रो. दीपिका गुप्ता ने बताया कि ‘लक्ष्य 1.0’ केवल प्लेसमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री इंटरैक्शन और दीर्घकालिक कॉर्पोरेट सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
कार्यक्रम में ओरेकल, कॉग्निजेंट, कैपिटल वन, हेक्सागन, केरनी और कॉमविवा समेत कई कंपनियों के विशेषज्ञों ने नेतृत्व पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि आज कंपनियां डिग्री के साथ विश्लेषणात्मक सोच, प्रभावी संवाद, नवाचार, समस्या समाधान और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। अल्वारेज एंड मार्सल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के निदेशक एवं एचआर प्रमुख कुणाल चौधरी ने छात्रों को करियर को नौकरी नहीं बल्कि सीखने और नेतृत्व विकास की यात्रा के रूप में देखने की सलाह दी। उन्होंने निरंतर सीखने और बहुआयामी कौशल विकसित करने पर जोर दिया।
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