Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आईआईएम बोधगया में ‘लक्ष्य 1.0’ से अंतिम प्लेसमेंट सत्र की शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बोधगया में 'लक्ष्य 1.0' कॉर्पोरेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों ने छात्रों को अनुभव साझा करते हुए करियर विकास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा हुई।

आईआईएम बोधगया में ‘लक्ष्य 1.0’ से अंतिम प्लेसमेंट सत्र की शुरुआत

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बोधगया में शनिवार को पहले कॉर्पोरेट लीडरशिप कॉन्क्लेव ‘लक्ष्य 1.0’ के आयोजन के साथ अंतिम प्लेसमेंट सत्र 2026-27 की औपचारिक शुरुआत हुई। ‘कैंपस टू कॉर्पोरेट : इग्नाइटिंग विजन, शेपिंग लीडर्स’ थीम पर आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करना रहा। संस्थान की निदेशक प्रो. विनिता एस. सहाय के मार्गदर्शन में आयोजित कॉन्क्लेव में देश की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ अनुभव साझा किए। करियर डेवलपमेंट सेल की अध्यक्ष प्रो. दीपिका गुप्ता ने बताया कि ‘लक्ष्य 1.0’ केवल प्लेसमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री इंटरैक्शन और दीर्घकालिक कॉर्पोरेट सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

ये भी पढ़ें:एचआर मीट में उद्योगों ने दिखाई रुचि

कार्यक्रम में ओरेकल, कॉग्निजेंट, कैपिटल वन, हेक्सागन, केरनी और कॉमविवा समेत कई कंपनियों के विशेषज्ञों ने नेतृत्व पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि आज कंपनियां डिग्री के साथ विश्लेषणात्मक सोच, प्रभावी संवाद, नवाचार, समस्या समाधान और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। अल्वारेज एंड मार्सल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के निदेशक एवं एचआर प्रमुख कुणाल चौधरी ने छात्रों को करियर को नौकरी नहीं बल्कि सीखने और नेतृत्व विकास की यात्रा के रूप में देखने की सलाह दी। उन्होंने निरंतर सीखने और बहुआयामी कौशल विकसित करने पर जोर दिया।

ये भी पढ़ें:डिग्री के साथ कौशल नवाचार और व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक : कुलपति

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Gaya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।