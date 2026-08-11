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आईआईए ने बैठक में एसजीएसटी की समस्याओं पर दिए सुझाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने एसजीटी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित की। महामंत्री विक्रांत अग्रवाल और चैप्टर अध्यक्ष आरके अग्रवाल ने उद्योग की जीएसटी दर को घटाने और क्लेरिकल त्रुटियों के मामलों में शीघ्र रिलीज की व्यवस्था की मांग की।

आईआईए ने बैठक में एसजीएसटी की समस्याओं पर दिए सुझाव

कानपुर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने एसजीएसटी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित की। संचालन संस्था के महामंत्री विक्रांत अग्रवाल ने किया। चैप्टर अध्यक्ष आरके अग्रवाल ने कारूगेटेड बॉक्स उद्योग की रिफंड समस्या को उठाया। कहा कि इस उद्योग पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है, जिसे घटाकर पांच प्रतिशत सुझाव दिए जाने का सुझाव दिया। उद्यमियों ने मांग की कि मामूली क्लर्कियल व टेक्निकल त्रुटियों के मामले में अनावश्यक डिटेंशन न किया जाए। ऐसे मामलों में शीघ्र रिलीज की व्यवस्था हो। साथ ही, न्यायालयों से स्थापित विधिक प्रावधानों का फील्ड लेवल पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में संयुक्त आयुक्त रमेश कुमार सिंह वैश्य सम्भाग सी ने विभाग से किये गए परिवर्तनों के सम्बन्ध में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य, आलोक अग्रवाल, आरके अग्रवाल, हर्षल अग्रवाल, विक्रांत अग्रवाल, संजय जैन, दिनेश बरासिया, नवीन खन्ना, विशाल नड्डा आदि मौजूद रहे।

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