आईएचएम रांची को मडुआ लड्डू के लिए मिला कॉपीराइट
रांची के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम) ने ‘मडुआ लड्डू’ को कॉपीराइट के तहत पंजीकृत किया है। यह कार्य प्राचार्य डॉ. भूपेश कुमार और अन्य ने मिलकर किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक मडुआ आधारित व्यंजनों का वैज्ञानिक रूप से दस्तावेजीकरण करना है।
रांची, वरीय संवाददाता। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), रांची ने शोध और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत सरकार के कॉपीराइट कार्यालय ने संस्थान द्वारा तैयार ‘मडुआ लड्डू’ शीर्षक कृति को कॉपीराइट अधिनियम-1957 के तहत पंजीकृत किया है। यह कार्य प्राचार्य डॉ. भूपेश कुमार, वरिष्ठ व्याख्याता रवि कुमार और रजनीश कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। झारखंड के पारंपरिक मडुआ आधारित व्यंजन को मानकीकृत और वैज्ञानिक रूप से दस्तावेजीकृत करना इस पहल की मुख्य विशेषता है।प्राचार्य डॉ. भूपेश कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि संस्थान के लिए गर्व का विषय है। इससे विद्यार्थियों और फैकल्टी को स्थानीय ज्ञान एवं पारंपरिक व्यंजनों को शोध व बौद्धिक संपदा के रूप में संरक्षित करने की प्रेरणा मिलेगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें