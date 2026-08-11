इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र बनेंगे कौशल केंद्र, रोजगारपरक शिक्षा पर जोर
दून, की समीक्षा देहरादून। प्रमुख संवाददाता इग्नू की कुलपति प्रो. उमा कांजीलाल ने मंगलवार को क्षेत्रीय केंद्र देहरादून का दौरा कर शैक्षणिक और प्रशासनि
देहरादून। प्रमुख संवाददाता इग्नू की कुलपति प्रो. उमा कांजीलाल ने मंगलवार को क्षेत्रीय केंद्र देहरादून का दौरा कर शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और अध्ययन केंद्रों के समन्वयकों से संवाद कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देने पर जोर दिया।वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि देहरादून केंद्र के अंतर्गत वर्तमान में 21 सक्रिय अध्ययन केंद्र संचालित हैं। कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत क्षेत्रीय केंद्रों को कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योगों के सहयोग से रोजगारपरक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय केंद्रों को डिजिटल रूप से मजबूत करने के साथ स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन व्याख्यान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पाठ्यक्रम, प्लेसमेंट गतिविधियां और पूर्व छात्रों से जुड़ाव बढ़ाया जाएगा।
इग्नू नौ विषय-विधाओं में एक वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम भी शुरू कर रहा है। दौरे के दौरान कुलपति ने परिसर में पौधारोपण भी किया।
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