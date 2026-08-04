इग्नू में जुलाई सत्र के नामांकन व पुनः-पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 तक बढ़ी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए नए नामांकन और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान विद्यार्थी पुनः पंजीकरण पोर्टल पर आवेदन करेंगे।
रांची, विशेष संवाददाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए नए नामांकन व पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि इच्छुक अभ्यर्थियों और वर्तमान विद्यार्थियों को प्रवेश व पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। इग्नू के अनुसार, यह अवधि विश्वविद्यालय की ओर से संचालित ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन मोड के सभी अधिसूचित पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। नए अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि वर्तमान विद्यार्थी अगले सेमेस्टर अथवा शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के लिए निर्धारित पुनः पंजीकरण पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।विश्वविद्यालय
देशभर में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा व प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। इन पाठ्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग, शिक्षा, समाज कार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, पर्यटन, ग्रामीण विकास, भाषाएं, पत्रकारिता, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा सहित कई उभरते व व्यावसायिक विषय शामिल हैं। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र, रांची के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक व प्रमुख डॉ शुभांकर मोहंती ने इच्छुक अभ्यर्थियों व वर्तमान विद्यार्थियों से अपील की है कि वे बढ़ाई गई समयसीमा का लाभ उठाते हुए अपना नामांकन अथवा पुनः पंजीकरण अवश्य पूरा कर लें।
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