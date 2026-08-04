इग्नू में जुलाई सत्र के नामांकन व पुनः-पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 तक बढ़ी

रांची, विशेष संवाददाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए नए नामांकन व पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि इच्छुक अभ्यर्थियों और वर्तमान विद्यार्थियों को प्रवेश व पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। इग्नू के अनुसार, यह अवधि विश्वविद्यालय की ओर से संचालित ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन मोड के सभी अधिसूचित पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। नए अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि वर्तमान विद्यार्थी अगले सेमेस्टर अथवा शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के लिए निर्धारित पुनः पंजीकरण पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।विश्वविद्यालय