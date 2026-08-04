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16 अगस्त तक होंगे इग्नू में प्रवेश और री-रजिस्ट्रेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल में इग्नू ने जुलाई 2026-27 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। प्रो. चंद्रकला रावत ने विद्यार्थियों से अपील की है कि तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए पहले ही प्रक्रिया पूरी कर लें।

16 अगस्त तक होंगे इग्नू में प्रवेश और री-रजिस्ट्रेशन

नैनीताल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026-27 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। समन्वयक प्रो. चंद्रकला रावत ने बताया कि विद्यार्थियों से अपील की है कि अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचने को 16 अगस्त से पहले ही प्रवेश और री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन इग्नू के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।

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