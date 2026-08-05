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इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता।धी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। इच्छुक विद्यार्थी अब निर्ध

इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ी

गोला गोकर्णनाथ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। इच्छुक विद्यार्थी अब निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न स्नातक स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।इग्नू अध्ययन केंद्र-27131 सीजीएन पीजी कॉलेज में बीए बीकॉम और एमए (हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं ग्रामीण विकास) सहित छह माह के विभिन्न प्रमाणपत्र और एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जैसे आपदा प्रबंधन ग्रामीण विकास अनुवाद और खाद्य एवं पोषण में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के अनुसार इंटरमीडिएट में कम अंक प्राप्त करने वाले निजी परीक्षार्थी गैप ईयर वाले छात्र-छात्राएं और नौकरी के साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकते हैं।

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विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 50 प्रतिशत शुल्क रियायत का लाभ मिलेगा। प्रवेश के लिए आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए इग्नू अध्ययन केंद्र-27131, सीजीएन पीजी के समन्वयक डॉ. अरुण कुमार सिंह से मोबाइल नंबर 9452153002 पर संपर्क किया जा सकता है।

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