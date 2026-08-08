इग्नू में अब 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026-27 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। समन्वयक प्रो. चंद्रकला रावत ने विद्यार्थियों से अपील की कि तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए 16 अगस्त से पहले प्रक्रिया पूरी कर लें।
नैनीताल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026-27 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। यह जानकारी डीएसबी परिसर स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र की समन्वयक प्रो. चंद्रकला रावत ने दी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचने को 16 अगस्त से पहले ही प्रवेश और री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें