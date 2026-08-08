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इग्नू में अब 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026-27 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। समन्वयक प्रो. चंद्रकला रावत ने विद्यार्थियों से अपील की कि तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए 16 अगस्त से पहले प्रक्रिया पूरी कर लें।

इग्नू में अब 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

नैनीताल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026-27 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। यह जानकारी डीएसबी परिसर स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र की समन्वयक प्रो. चंद्रकला रावत ने दी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचने को 16 अगस्त से पहले ही प्रवेश और री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें।

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