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मिशन एडमिशन: इग्नू ने नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026

मिशन एडमिशन: इग्नू ने नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाई

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। यह विस्तार मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) तथा ऑनलाइन माध्यम से संचालित सभी अधिसूचित पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगा।विश्वविद्यालय के अनुसार, नए प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अगले सेमेस्टर अथवा शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के पात्र वर्तमान विद्यार्थी आधिकारिक पुनः पंजीकरण पोर्टल पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

इनमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग, शिक्षा, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, भाषाएं तथा अन्य व्यावसायिक और उभरते क्षेत्रों के पाठ्यक्रम शामिल हैं।विश्वविद्यालय ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों और वर्तमान विद्यार्थियों से अपील की है कि वे 16 अगस्त तक प्रवेश अथवा पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि अंतिम समय की किसी भी असुविधा से बचा जा सके।यहां करें आवेदन:ओडीएल प्रोग्राम के लिए लिंक-- https://ignouadmission.samarth.edu.in/ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए लिंक-- https://ignouiop.samarth.edu.in/पुर्ननामांकन के लिए लिंक-- https://ignou.samarth.edu.in/index.php/site/login

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