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इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि अब 16 अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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युवा पेज की खबर युवा पेज की खबर इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि अब 16 अगस्त तक भभुआ अध्ययन केंद्र पर स्नातक से लेकर

इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि अब 16 अगस्त तक

युवा पेज की खबर इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि अब 16 अगस्त तक भभुआ अध्ययन केंद्र पर स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क भी शुरू वाणिज्य में पीजी की पढ़ाई अब भभुआ में भी, छात्रों से समय रहते आवेदन करने की अपील भभुआ, नगर संवाददाता। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए नए नामांकन एवं पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। अब छात्र-छात्राएं स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए भभुआ स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र 05204, सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

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पाठ्यक्रम का विवरण

इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, नौकरीपेशा युवाओं तथा अन्य अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इग्नू का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती उच्च शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. अजीत कुमार राय ने बताया कि इग्नू के पाठ्यक्रम लचीले, रोजगारोन्मुख और समय की जरूरतों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना नामांकन सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि भभुआ में पहली बार इग्नू के माध्यम से वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर (एमकॉम) की पढ़ाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे जिले के विद्यार्थियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

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सहायता केंद्र

सह-समन्वयक वंशिधर उपाध्याय एवं प्रियंका कुमारी मिश्रा ने बताया कि अध्ययन केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन, विषय चयन, दस्तावेज सत्यापन तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए विशेष हेल्पडेस्क की व्यवस्था की गई है। कार्यदिवसों में विद्यार्थी केंद्र पहुंचकर नि:शुल्क परामर्श एवं तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि इग्नू की डिग्रियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। जो विद्यार्थी किसी कारणवश नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सके हैं, उनके लिए इग्नू उच्च शिक्षा और बेहतर करियर की दिशा में एक विश्वसनीय एवं सशक्त विकल्प है। फोटो : 4 अगस्त भभुआ-12 कैप्शन: सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में नामांकन की जानकारी देते केंद्र के पदाधिकारी आज मोहनिया में विज्ञान शिक्षकों की होगी कार्यशाला शारदा ब्रजराज प्लस टू हाई स्कूल में होगा आयोजन, अनुमंडल के शिक्षक होंगे शामिल शिक्षण को गतिविधि आधारित और प्रभावी बनाने पर कार्यशाला में रहेगा जोर भभुआ, नगर संवाददाता। जिले में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कवायद के तहत बुधवार को मोहनिया के शारदा ब्रजराज प्लस टू हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षकों की एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित होगी। कार्यशाला में मोहनिया अनुमंडल के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के विज्ञान शिक्षक शामिल होकर आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, प्रयोगात्मक शिक्षा और गतिविधि आधारित अध्यापन की बारीकियों से रूबरू होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विज्ञान शिक्षकों की शैक्षणिक दक्षता बढ़ाना और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञ विज्ञान शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावी बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही प्रयोगशाला के बेहतर उपयोग, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और कक्षा शिक्षण को अधिक परिणामकारी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विज्ञान शिक्षकों को समय पर कार्यशाला में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। विभाग का मानना है कि इस तरह के नियमित प्रशिक्षण से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि होगी और इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। कार्यशाला की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी हैं।

सामान्य प्रश्न

इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि क्या है?
इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 है।
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