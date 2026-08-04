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मिशन एडमिशन : इग्नू ने नए प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाई

By Abhinaw Upadhyay
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। यह विस्तार सभी ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए लागू है। इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

मिशन एडमिशन : इग्नू ने नए प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाई

नई दिल्ली। इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। यह विस्तार मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन माध्यम से संचालित सभी अधिसूचित पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगा। विश्वविद्यालय के अनुसार, नए प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अगले सेमेस्टर अथवा शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के पात्र वर्तमान विद्यार्थी आधिकारिक पुनः पंजीकरण पोर्टल पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इनमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग, शिक्षा, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, भाषाएं तथा अन्य व्यावसायिक और उभरते क्षेत्रों के पाठ्यक्रम शामिल हैं।यहां

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करें आवेदन:ओडीएल प्रोग्राम के लिए लिंक : ignouadmission.samarth.edu.in/ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए लिंक : ignouiop.samarth.edu.in/पुनः पंजीकरण के लिए लिंक : ignou.samarth.edu.in/index.php/site/login

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Abhinaw Upadhyay

लेखक के बारे में

Abhinaw Upadhyay

शॉर्ट बायो : अभिनव उपाध्याय पिछले लगभग 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में हिंदुस्तान दैनिक में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण और राजनीति से जुड़े विषय उनकी विशेष विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।


परिचय एवं अनुभव
अभिनव उपाध्याय राजधानी की पत्रकारिता दुनिया का एक विश्वसनीय और सक्रिय नाम हैं, जिन्हें समाचार लेखन, विश्लेषण और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर गहरी पकड़ के साथ लगभग दो दशक का अनुभव है। बीते करीब आठ वर्षों से वे हिंदुस्तान दैनिक से जुड़े हैं और दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों, छात्र राजनीति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यापक और शोधपरक कवरेज कर रहे हैं।


करियर का सफर
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साहित्यिक पत्रिका ‘कथादेश’ से की, जिसके बाद ‘आज समाज’ और ‘दैनिक जागरण’ जैसे प्रमुख संस्थानों में विभिन्न बीट्स पर कार्य किया। आज समाज में कार्य करते हुए 1984 के सिख दंगों के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला तथा दैनिक जागरण में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली और आजादी के 75 वर्ष पर शैक्षणिक संस्थानों के योगदान से जुड़ी शोधपरक श्रृंखलाएं तैयार कीं। वर्तमान भूमिका में उन्होंने कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार, ब्रेकिंग स्टोरी और विशेष पैकेज किए हैं, साथ ही गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित अनेक प्रमुख आयोजनों की रिपोर्टिंग की है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उपलब्धियां
अभिनव ने पीएचडी, राजनीति विज्ञान में एमए, बीएड और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (डिप्लोमा) की उपाधियां प्राप्त की हैं। उन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त रॉयटर का डिजिटल जर्नलिज्म कोर्स तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी उन्हें प्राप्त है। उनके कई लेख और शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं, विशेषकर भोजपुरी गीतों में सामाजिक चेतना पर उनका शोध उल्लेखनीय है।


सार्वजनिक भूमिका और रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ वे विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक मंचों पर वक्ता, शोधपत्र प्रस्तुतकर्ता, समिति सदस्य और निर्णायक के रूप में सक्रिय रहते हैं। लेखन, संगीत, कुकिंग और यात्रा उनकी प्रमुख रुचियां हैं, जो उनके रचनात्मक व्यक्तित्व को और समृद्ध बनाती हैं।

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