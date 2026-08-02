इग्नू में 16 अगस्त तक होगा नामांकन
सिमडेगा कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केन्द्र में जुलाई 2026 सत्र के लिए नामांकन की तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त तक विस्तारित कर दी गई है। इच्छुक छात्र स्नातकोत्
सिमडेगा। सिमडेगा कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में जुलाई 2026 सत्र के लिए नामांकन की तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त तक विस्तारित कर दी गई है। इच्छुक छात्र स्नातकोत्तर, स्नातक, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नामांकन ले सकते हैं। केंद्र के समन्वयक प्रो विद्याशंकर कुमार ने बताया गया कि इग्नू मे स्नातक 3 और 4 वर्षीय दोनों कोर्स उपलब्ध हैं। इच्छुक विद्यार्थी अंतिम तिथि से पूर्व नामांकन करा सकते हैं। -
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