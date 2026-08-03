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एम्स : इग्नू क्षेत्रीय केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों में नामांकन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवीपुर,प्रतिनिधि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं एम्स देवघर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जुलाई 2026 सत्र के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्

एम्स : इग्नू क्षेत्रीय केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों में नामांकन शुरू

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं एम्स देवघर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जुलाई 2026 सत्र के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न व्यावसायिक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 16 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स देवघर के फैकल्टी सदस्य एवं इग्नू - एम्स पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. अरशद अयूब ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल विकास के उद्देश्य से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थकेयर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड तथा सर्टिफिकेट इन हेल्थकेयर वेस्ट मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

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उन्होंने इच्छुक चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से 16 अगस्त तक आवेदन करने की अपील की। साथ ही कहा कि यह पाठ्यक्रम कार्यरत स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं लचीली शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करती है।

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