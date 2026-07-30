आईजी पहुंचे चतरा, संगठित अपराध व एनडीपीएस मामलों की गहन समीक्षा

बैठक में रामगढ़ और चतरा जिले के वरीय एवं कनीय पुलिस पदाधिकारी,सभी पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक के दौरान जिले में अपराध नियंत्रण,अनुसंधान की गुणवत्ता, लंबित मामलों के निष्पादन,नशा तस्करी,संगठित अपराध और संवेदनशील क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में लंबित मामलों, विशेष रूप से संगठित अपराध और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े कांडों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व हजारीबाग जिले के मामलों की भी समीक्षा की जा चुकी है तथा अब पूरे बोकारो प्रक्षेत्र में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनुसंधान में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा और सभी पुलिस पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में अवैध अफीम की खेती और नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध पुलिस लगातार व्यापक अभियान चला रही है। चतरा पुलिस द्वारा हाल के दिनों में की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल गिरफ्तारी कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध अफीम की खेती,मादक पदार्थों की तस्करी एवं इससे जुड़े संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की चल एवं अचल संपत्तियों का चिन्हित कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।आईजी ने अपराध में संलिप्त लोगों से समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि अपराध का रास्ता अंतत: विनाश की ओर ले जाता है,जबकि समाज और राष्ट्र के विकास में सहभागी बनना ही प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चतरा पुलिस द्वारा संगठित अपराध, अवैध अफीम की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस टीम बेहतर कार्य कर रही है। हालांकि,उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि केवल कार्रवाई नहीं,बल्कि अपराध के पूरे नेटवर्क को समाप्त करने की रणनीति पर कार्य किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो। बैठक में चतरा एसपी अनिमेष नैथानी, मुख्यालय डीएसपी सुनील कुमार सिंह, सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब, चतरा एसडीपीओ सन्नी वर्धन, टंडवा एसडीपीओ प्रभात कुमार रंजन, रामगढ़ एवं चतरा जिले के सभी पुलिस निरीक्षक,सभी थाना प्रभारी तथा अन्य वरीय एवं कनीय पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे।