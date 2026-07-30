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आईएफटीएम विवि के 101 विद्यार्थियों को मिला रोजगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में आईएफटीएम विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट ड्राइव में 101 विद्यार्थियों का चयन देश की शीर्ष कंपनियों में हुआ। चयनित छात्रों को आकर्षक वेतन पर नियुक्ति मिली है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. महेंद्र प्रसाद पाण्डेय ने चयनित छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

आईएफटीएम विवि के 101 विद्यार्थियों को मिला रोजगार

मुरादाबाद। आईएफटीएम विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल की ओर से आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में विश्वविद्यालय के 101 विद्यार्थियों का देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थियों को आकर्षक वेतनमान पर नियुक्ति मिली है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. महेंद्र प्रसाद पाण्डेय ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्लेसमेंट प्रक्रिया को सफल बनाने में वरिष्ठ ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी आशीष अग्रवाल, विभिन्न स्कूलों एवं यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के प्लेसमेंट समन्वयकों तथा विभागाध्यक्षों का विशेष योगदान रहा।

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