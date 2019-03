राहुल गांधी का ट्वीट, सत्ता में आए तो नीति आयोग खत्म करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले शुक्रवार को बड़ा वादा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो नीति आयोग को खत्म किया जायेगा और इसके स्थान पर एक छोटे आकार वाला योजना आयोग बनाया जाएगा जिसमें जानेमाने अर्थशास्त्री एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे। गौरतलब है कि 2014 में सरकार में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया था।

गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''अगर सत्ता में आये तो हम नीति आयोग को खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग की प्रस्तुति देने और आंकड़ों में हेरफेर करने अलावा इससे कोई मकसद हल नहीं हुआ।'' उन्होंने कहा, ''नीति आयोग के स्थान पर हम एक छोटा योजना आयोग बनाएंगे जिसके सदस्य जानेमाने अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ होंगे। इसमें 100 से कम कर्मचारी होंगे।''

