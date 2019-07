अगर ट्रंप का बयान सही, तो PM मोदी ने भारत के हितों के साथ किया धोखा: राहुल गांधी

कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान को लेकर अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि यदि अगर यह बयान सही है तो पीएम मोदी ने भारत के हितों और 1972 के शिमला समझौते को धोखा दिया है।

President Trump says PM Modi asked him to mediate between India & Pakistan on Kashmir!



If true, PM Modi has betrayed India’s interests & 1972 Shimla Agreement.



A weak Foreign Ministry denial won’t do. PM must tell the nation what transpired in the meeting between him & @POTUS