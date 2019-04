कश्मीर में अलग पीएम की बात होगी तो धारा 370 हटाना ही विकल्प

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अगर कोई जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की बात करता है तो सरकार के पास राज्य को विशेष दर्जे से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

गृह मंत्री का यह बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के एक बयान के एक सप्ताह बाद आया है। इसमें उमर ने कहा था कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को बहाल रखने के लिए कड़ी मेहनत करेगी जिसमें एक सदर-ए-रियासत (राष्ट्रपति) तथा वजीर-ए-आजम (प्रधानमंत्री) का होना शामिल है।

सिंह ने जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस से इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा कि वह इस तरह की मांगों का समर्थन करती है या नहीं।

