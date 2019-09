'पाकिस्तान अपनी भलाई चाहता है, तो पीओके भारत को सौंप दे'

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को कहा कि यह पाकिस्तान के हित में है कि वह अपने कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत को सौंप दे क्योंकि कई खबरों में यह सामने आया है कि वहां के लोग पाक से नाखुश हैं और वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं।

अपने मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए यहां मौजूद अठावले ने संवाददाताओं से कहा, ''नरेंद्र मोदी एक जोशीले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। पाकिस्तान इसे पचा नहीं पा रहा और उसने कश्मीर मुद्दा उठाने का एक बार फिर असफल प्रयास किया। पाकिस्तान को अब पीओके को हमें दे देना चाहिए और ऐसा करना पाकिस्तान के हित में होगा।”

Union Minister Ramdas Athawale, in Chandigarh: If Pakistan wants good for itself, it should hand over Pakistan occupied Kashmir (PoK) to us. If they don't want a war and Imran Khan thinks of Pakistan's interest then he should hand over PoK to us. (13.09.2019) pic.twitter.com/84pgN5EnDO