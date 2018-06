श्रीनगरः सेना में जाना चाहता है शहीद का भाई, कहा- सरकार औरंगजेब के बदले सौ आतंकी मारे, नहीं तो हम खुद ले आएंगे

जम्मू-कश्मीर में शहीद जवान औरंगजेब के परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। शहीद औरंगजेब के भाई ने कहा है कि हमे एक शहादत के बदले 100 आतंकियों की मौत चाहिए।

पुंछ में पत्रकारों से बात करते हुए औरंगजेब के भाई ने कहा कि अगर सरकार नहीं ऐसा नहीं कर सकती तो हमे बता दे, हम खुद जानते हैं कि इन्हें कैसे मारना है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले सरकार इस पर फैसला ले। औरंगजेब के छोटे भाई मोहम्मद असन का कहना है कि आतंकियों के खात्मे के लिए वह भी सेना मे भर्ती होंगे। वहीं औरंगजेब के गांव के लोगों ने सीजफायर खत्म करने की मांग की। गांव वालों ने कहा कि इसका किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है।

सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई

शहीद जवान औरंगजेब को शनिवार को पुंछ के सलानी गांव में सुपुर्द ए खाक किया गया। औरंगजेब को पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ औरंगजेब के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। इस घटना से गांव में हर कोई गमजदा दिखा। अंतिम दर्शन के दौरान शहीद जवान के सम्मान में शहीद औरंगजेब अमर रहें के लोगों ने नारे लगाए।

