अगर BJP को सहयोगियों की जरूरत नहीं तो अकेले लड़े बिहार की 40 सीटों पर-जेडीयू

जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा कि राज्य बीजेपी नेता जो हेडलाइन बनना चाहते है उन्हें नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। 2014 और 2019 के चुनाव में काफी अंतर है। बीजेपी यह जानती है कि बिना नीतीश जी के यह संभव नहीं है। अगर बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत नहीं है तो वे बिहार की सभी 40 सीटों पर लड़ लें।

State BJP leaders who want to make headlines should be kept under control. There is a lot of difference between 2014 & 2019. BJP knows without Nitish ji it will not be able to win. If BJP does not need allies they are free to fight on all 40 seats in Bihar: Sanjay Singh, JDU pic.twitter.com/NbJ4QJcL6i