जम्मू कश्मीर: बारामुला के सोपोर में IED ब्लास्ट, 4 पुलिसकर्मी शहीद, जैश ने ली जिम्मेदारी

जम्मू कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर में शनिवार सुबह हुए जोरदार आईईडी विस्फोट में चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जबकि, कई अन्य के घायल होने की ख़बर है। सोपोर के मेन मार्केट में पुलिस दल पर निशाना बनाकर यह हमला किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि विस्फोट के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है।

ख़बरों के मुताबिक, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के फौरन बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है।

More #visuals from Baramulla where 4 Policemen have lost their lives after an IED blast by terrorists in Sopore #JammuAndKashmir pic.twitter.com/BLybHzhaFl