लालू व अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टला

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी से जुड़े लारा प्रोजेक्ट धनशोधन मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला फिर टाल दिया। इसके पहले भी कोर्ट ने 16 जुलाई, नौ जून, 22 मई और छह मई को भी मामले में फैसला टाल दिया था। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत अब 14 अगस्त को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 13 फरवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी के मुताबिक, लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किए थे।